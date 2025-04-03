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Царьград

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Валерий Ничушкин принес победу «Колорадо Эвеланш» против «Чикаго Блэкхоукс»

Валерий Ничушкин принес победу «Колорадо Эвеланш» против «Чикаго Блэкхоукс»

Команда «Колорадо Эвеланш» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2 на стадионе «Юнайтед-центра» в Чикаго.

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