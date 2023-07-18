Военное обозрение

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Почему Индия не хочет создавать общую валюту

Почему Индия не хочет создавать общую валюту

Несколько дней назад отечественные медиа запестрели заголовками «Индия хоронит проект новой мировой валюты», «Индия отказалась создавать новую валюту БРИКС», «Индия срывает проект создания новой валюты» и другими с похожим смыслом.

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