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  • Владимир Андрианов
    К сожалению, там, где большая политика или большие деньги, мнение народа вообще никогда и никак не учитывается. Финны...Вчера выпивал с ф...
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Вчера выпивал с финнами. Чихвостят свою власть покруче наших либералов. И очень хотят вернуть отношения с Россией

Вчера выпивал с финнами. Чихвостят свою власть покруче наших либералов. И очень хотят вернуть отношения с Россией

На западе Итак, Египет, вечер. Сижу за столиком в кафе, потягиваю местное пиво "Стелла", листая в интернете новости.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Финны всегда были не только соседями, но и врагами России. Вспомните &quot;зимнюю войну&quot; с ними, а потом Великую Отечественную войну, сколько наших ребят погибло там в лагерях смерти, списки уже известны, но далеко не полные.  Легко сказать &quot;мы не хотели&quot;, а почему допустили?  А уж коль допустили и забор поставили, так пусть и живут за этим забором. Халява закончилась, как и &quot;лёгкая контрабанда&quot; через границу.  Всё, конечно закончится когда-то, но останется память о предательстве и подлости этого народа. И Боже нас упаси, ещё раз открыть для них дверь в свой дом!  Опять посадить их на свою шею и позволить жить за счёт России было бы совершенной глупостью. Только  соседские отношения, но без помощи.
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1 час.
НС
Николай Савинов
Финское правительство забыло напрочь Отечественную Войну.И потому финнам это НАТО вышло боком.Финны на выходные приезжали в Питер и от всей души оттягивались,напивались так,что из ушей лилось.А теперь вся эта лафа закончилась.Финнам подарили такой же мираж,который когда то подарил Гитлер.
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59 мин.
Владимир Андрианов
К сожалению, там, где большая политика или большие деньги, мнение народа вообще никогда и никак не учитывается. Финны могут орать на площадях до хрипоты, но правительство сделает так, как скажет дядя Сэм. Это не только финнов касается, так устроен мир.
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5 мин.

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