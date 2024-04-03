Вчера выпивал с финнами. Чихвостят свою власть покруче наших либералов. И очень хотят вернуть отношения с Россией

Гарибян Сусанна

Финны всегда были не только соседями, но и врагами России. Вспомните "зимнюю войну" с ними, а потом Великую Отечественную войну, сколько наших ребят погибло там в лагерях смерти, списки уже известны, но далеко не полные. Легко сказать "мы не хотели", а почему допустили? А уж коль допустили и забор поставили, так пусть и живут за этим забором. Халява закончилась, как и "лёгкая контрабанда" через границу. Всё, конечно закончится когда-то, но останется память о предательстве и подлости этого народа. И Боже нас упаси, ещё раз открыть для них дверь в свой дом! Опять посадить их на свою шею и позволить жить за счёт России было бы совершенной глупостью. Только соседские отношения, но без помощи.