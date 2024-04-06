Aging: витамин D повышает функциональность стволовых клеток и замедляет старение

Ученые из национального университета Пусана и Корейского НИИ продуктов питания выяснили, что витамин D помогает в борьбе со старением путем улучшения функции стволовых клеток и снижения воспаления в организме.
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