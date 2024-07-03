Этому виду транспорта запретят ездить по тротуарам — готовится законопроект

Велокурьерам нужно запретить передвигаться по тротуарам ради безопасности пешеходов. В настоящее по проезжей части, кроме автомобилей, передвигаются мопеды с мощностью двигателя более 250 ватт, в Общественной палате хотят отменить это ограничение.