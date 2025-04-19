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Степан Калинин: «Не перелюби себя – вредно…»

Степан Калинин: «Не перелюби себя – вредно…»

Беседа с волонтёром из Сибири, который отправился в Курск помогать пострадавшим    Уже проверено: единожды побывав добровольцем на Донбассе, в Курской или Белгородской областях человек стремится вернуться сюда вновь.

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Комментарии
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Александр
Хорошее русское слово-добровольцы.
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15 час.
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