На восстановление газопровода в Алуште потребуется не менее недели

Около суток потребовалось на то, чтобы полностью потушить пожар в окрестностях Алушты. Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 июля в лесном массиве рядом с гордом произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лес.