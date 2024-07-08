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На восстановление газопровода в Алуште потребуется не менее недели

На восстановление газопровода в Алуште потребуется не менее недели

Около суток потребовалось на то, чтобы полностью потушить пожар в окрестностях Алушты. Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 июля в лесном массиве рядом с гордом произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лес.

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