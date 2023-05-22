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Пригожин напомнил, что медаль за взятие Пальмиры не получил ни один боец ЧВК «Вагнер»

Пригожин напомнил, что медаль за взятие Пальмиры не получил ни один боец ЧВК «Вагнер»

Медаль за взятие Артемовска имеет место быть, если ее будут выдавать тем, кто участвовал в выполнении задач по освобождению города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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