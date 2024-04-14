Политолог Вароли рассказал, есть ли риск ядерной войны

ВАШИНГТОН, 14 апреля, ФедералПресс. Как будут развиваться события после ответных ударов Ирана по Израилю, смогут ли США контролировать реакцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и как еврейское государство отреагирует на это, рассказал политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.