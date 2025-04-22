В Ивановской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бывший глава Заволжского района и иные неустановленные лица для выполнения субподрядных работ по муниципальному контракту «Ликвидация объектов размещения химических отходов, расположенных на территории города Заволжск» в период с 01.
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