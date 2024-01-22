Тренер Янчук: в матче с Синнером Рублеву нужно постараться избежать ошибок

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что нужно делать российскому теннисисту Андрею Рублеву, чтобы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержать победу над представителем Италии Янником Синнером.
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