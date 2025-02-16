Вашингтон «ненавязчиво» продвигает лидера АдГ в канцлеры Германии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с лидером немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель, которую откровенно презирают представители немецкого политического истеблишмента.
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