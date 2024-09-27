Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Журналист задал неудобные вопросы египтологам и был выдворен с конференции. О чём спросил мужчина?

Журналист задал неудобные вопросы египтологам и был выдворен с конференции. О чём спросил мужчина?

Каждый год в Каире собираются местные египтологи, археологи, учёные и проводят конференцию, где обсуждают различные гипотезы, рассказывают об открытиях, новых артефактах, делятся друг с другом информацией.

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Комментарии
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ВК
Валерий Каплун
Ответов на эти действительно интересные вопросы, как и на многие другие современная наука дать явно не в состоянии. Для этого нужна машина времени.
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4 час.

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