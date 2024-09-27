Журналист задал неудобные вопросы египтологам и был выдворен с конференции. О чём спросил мужчина?

Каждый год в Каире собираются местные египтологи, археологи, учёные и проводят конференцию, где обсуждают различные гипотезы, рассказывают об открытиях, новых артефактах, делятся друг с другом информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии