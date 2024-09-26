Мужчин, устроивших пьяную драку с пассажирами автобуса в Архангельске, задержала полиция

24 сентября ТК «Рико» разместила в своём сообществе в социальной сети «Вконтакте» видеозапись инцидента, произошедшего 18 сентябряВ транспортной компании сообщили, что двое подвыпивших мужчины зашли в автобус с открытым пивом и мешали кондуктору и другим пассажирам.