Мужчин, устроивших пьяную драку с пассажирами автобуса в Архангельске, задержала полиция

24 сентября ТК «Рико» разместила в своём сообществе в социальной сети «Вконтакте» видеозапись инцидента, произошедшего 18 сентябряВ транспортной компании сообщили, что двое подвыпивших мужчины зашли в автобус с открытым пивом и мешали кондуктору и другим пассажирам.
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