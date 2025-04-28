Татаро-башкирская община Таджикистана провела мероприятие, посвященное Дню Победы

Автор: Дмитрий Киселев Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане В Душанбе активисты Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» провели мероприятие, посвященное Дню Победы.
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