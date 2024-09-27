Слова Джо Байдена в Совбезе ООН о том, что цель Владимира Путина – уничтожение Украины, звучит крайне лицемерно, учитывая то, как в этом преуспели сами американцы.
Полковник США: По нашей вине погибли 600 тысяч украинских военных
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
"сейчас погибло приблизительно 600 тысяч украинских солдат" Это как считать. Если по некрологам, то более 800 тысяч. Но есть ещё неопознанные или просто брошенные в полях "воены свиту", которых никто не считал и не хоронил. А таких не меньше чем официальных.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии