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Полковник США: По нашей вине погибли 600 тысяч украинских военных

Полковник США: По нашей вине погибли 600 тысяч украинских военных

Слова Джо Байдена в Совбезе ООН о том, что цель Владимира Путина –  уничтожение Украины, звучит крайне лицемерно, учитывая то, как в этом преуспели сами американцы.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;сейчас погибло приблизительно 600 тысяч украинских солдат&quot;                                                                                                            Это как считать. Если по некрологам, то более 800 тысяч. Но есть ещё неопознанные или просто брошенные в полях &quot;воены свиту&quot;, которых никто не считал и не хоронил. А таких не меньше чем официальных.
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