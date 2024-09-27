Полковник США: По нашей вине погибли 600 тысяч украинских военных

Андрей Шишинов

"сейчас погибло приблизительно 600 тысяч украинских солдат" Это как считать. Если по некрологам, то более 800 тысяч. Но есть ещё неопознанные или просто брошенные в полях "воены свиту", которых никто не считал и не хоронил. А таких не меньше чем официальных.