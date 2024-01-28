Робота научили готовить бургеры. Южнокорейский стартап представил роботизированный гриль

Корейская компания Aniai разработала робота для приготовления бургеров Alpha Grill и намерена развернуть облачную программную платформу на базе ИИСогласно исследованиям, роботы позволят ресторанам сэкономить 30-70% затрат на рабочую силу.
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