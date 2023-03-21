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Александр Николаевич
Круто! ВСЕ как в Букваре! Когда же мы начнем читать БУКВАРИ!!!?
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Игорь Василевский
А что, стокгольмский лучше? Такое же сборище котов Базилио и лис Алис... Шаромыги, короче...
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radiofree RF
Да здравствует британский суд,самый "гуманный" суд в мире!
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