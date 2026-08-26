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Сенатор Блюменталь: Уиткоффу и Кушнеру следует серьезнее относиться к Путину

Сенатор Блюменталь: Уиткоффу и Кушнеру следует серьезнее относиться к Путину

Сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что спецпредставителю президента Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру следует «более серьезно» относиться к президенту России Владимиру Путину.

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