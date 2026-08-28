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Царьград

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Губернатор Евраев сообщил о затруднении движения на шоссе после атаки

Губернатор Евраев сообщил о затруднении движения на шоссе после атаки

Атака беспилотника в районе поселка Туношна под Ярославлем затруднила движение на Костромском шоссе. Губернатор Михаил Евраев сообщил об ограничении работы автобусного сообщения и продолжающихся мерах по обеспечению безопасности.

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