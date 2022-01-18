В Калужской области студенты познакомились со службой в органах внутренних дел

В городе Обнинске Калужской области по инициативе Общественного совета при ОМВД России по г. Обнинску студенты Среднерусского гуманитарно-технологического института и Обнинского филиала Московского областного колледжа информации и технологий пришли в гости к сотрудникам полиции.
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