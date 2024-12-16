Картина "Иван Грозный и его сын Иван" вернулась в Третьяковскую галерею

В Третьяковскую галерею 16 декабря вернулся один из самых узнаваемых и загадочных шедевров Репина. Картину "Иван Грозный и сын его Иван" пришлось восстанавливать несколько лет после того, как в 2018 году один из посетителей внезапно схватил стойку ограждения и обрушил ее на полотно, серьезно повредив его.