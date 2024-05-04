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Агент Захаряна: «Давление было только в России. Все ждали, что он сразу разорвет Ла Лигу»

«Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет Ла Лигу. А в Испании никакого давления не было.

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