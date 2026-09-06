Долги заставили Максима Лагашкина продать бизнес в Москве

Актёр Максим Лагашкин расстаётся с Dream Bar в Москве из-за долгов почти на 7 млн рублей. Налоговая начала процедуру банкротства, а судебные приставы взыскали долг перед государством.
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