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Царьград

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Долги заставили Максима Лагашкина продать бизнес в Москве

Долги заставили Максима Лагашкина продать бизнес в Москве

Актёр Максим Лагашкин расстаётся с Dream Bar в Москве из-за долгов почти на 7 млн рублей. Налоговая начала процедуру банкротства, а судебные приставы взыскали долг перед государством.

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