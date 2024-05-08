Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 парашютистов

На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 парашютистов

11 военнослужащих в Швеции получили ранения и травмы во время отработки прыжков с парашютом в рамках учений НАТО Swift Response.

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Комментарии
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Misha Glusch
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10 час.
Андрей Тихонов
Эти придурки без парашютов сиганули из самолёта?
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2 час.
Надежда
Как раздолбал наш Петр1 шведов под Полтавой в 1709 году, так эти бедолаги и не научились воевать даже через 3 столетия...🥺
Ответить
26 мин.

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