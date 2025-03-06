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salekhard.online

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На всё про всё десять дней. Появился специальный сервис для охотников

На всё про всё десять дней. Появился специальный сервис для охотников

Ямальцы смогут принять участие в голосовании по определению сроков весенней охоты. Высказать своё мнение можно будет на сервисе «Охота на Ямале», который разработали в этом году.

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