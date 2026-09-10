Минобороны России: удары сил РФ по судам и буксиру у Одессы

Минобороны РФ заявило, что русские военные нанесли удары по двум сухогрузным судам и буксиру, следовавшим в порт Одесса.
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