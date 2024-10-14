Монахиню в Италии обвинили в краже священных предметов на десятки тысяч евро

Монахиня была арестована за кражу ценностей из нескольких церквей в провинции Авеллино, Италия. Женщина украла драгоценности, священные предметы и даже мощи святителя Николая на общую сумму более 80 000 евро, говорится в статье, опубликованной Rai News.