Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

«Кэпиталз» в плей-офф уступил «Каролине» Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин для официального сайте НХЛ прокомментировал вылет клуба из розыгрыша Кубка Стэнли-2025 после серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).