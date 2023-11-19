Есть ли в России политик, наследующий президенту? Дмитрий Песков намекнул, что скорее всего нет Сергей Аксенов На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская/ТАСС) Следующий президент России должен быть «таким же, как Путин», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».
Преемником Путина может быть только Путин?
Комментарии
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Юрий Пешков
А кто бы сомневался.
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6 час.
Владимир Соловьев
Медведев?! Уж лучше Балакирев!
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4 час.
Михаил Молчев
Айфончика на царство??? Он что, херни в свое время мало наворотил? Путин прежде всего должен закончить войну с хохлами полной победой, а уж потом будем думать, отпускать ли Путина на пенсию!
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3 час.
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