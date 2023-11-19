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  • Леонид Попивняк
    .....вы знаете.....я с Конфуцием этот вопрос уже обсудил.....мы с ним не пришли к единому мнению.........В Госдуме впервые...
  • Генрих
    А ты еще глупее, чем прежде казалась."Орден от Путина"...
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    Это действительно плачевно. Может сапожники пусть займутся сапогами, Врачи, медики хватит дипломы за сало покупать. И...В России готовитс...

Преемником Путина может быть только Путин?

Преемником Путина может быть только Путин?

Есть ли в России политик, наследующий президенту? Дмитрий Песков намекнул, что скорее всего нет Сергей Аксенов На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская/ТАСС) Следующий президент России должен быть «таким же, как Путин», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

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Комментарии
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Юрий Пешков
А кто бы сомневался.
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6 час.
Владимир Соловьев
Медведев?! Уж лучше Балакирев!
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4 час.
Михаил Молчев
Айфончика на царство???  Он что, херни в свое время мало наворотил? Путин прежде всего должен закончить войну с хохлами полной победой, а уж потом будем думать, отпускать ли Путина на пенсию!
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3 час.

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