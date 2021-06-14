Как Запад 1000 лет кромсал Русь, и как Русь возвращала себе отобранные им земли обратно

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКак Запад 1000 лет кромсал Русь, и как Русь возвращала себе отобранные им земли обратноПротивостояние Запада и Руси началось буквально с самого начала появления Древнерусского государства на карте мира.Вернуться к статье758НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ТомилинЗачем далеко ходить? Стоит вспомнить вторую мировую войну. На стороне Германии против СССР работала вся промышленность западной Европы, а трудовые ресурсы свозились не только со всей западной, но и восточной Европы, включая граждан СССР. Более того, чехи, венгры, румыны, итальянцы были союзниками Германии и дивизии этих стран воевали на территории Союза против Красной армии. Это вся Европа должна перед Россией покаяться за свои злодеяния на земле русской. Очень неуклюжими выглядят слова некоторых западных политиканов, что СССР без материальной помощи США и Англии войну бы проиграли. Войну бы не проиграли, она длилась бы дольше и жертв тоже было больше. А если бы не промышленность европейских стран и их людские ресурсы, то Германия войну проиграла бы еще в 1942 году.AKAndrey KorolkevicСегодня Америка играет роль Германии сороковых годов прошлого века...НАТО с удовольствием пошлёт ВСЕХ европейцев воевать Россию...самим то ссыкотно...Natalija OsmininaТолько никто на войну не явится. Умирать дурных нема. Даже дебилы ЕС хотят жить.Елена Дмитрова"Но Годунова вовремя удалось отстранить от власти путем умервщления" Видать Борисы все такие..DDedCarloБорис Второй поздновато умерщвился и устранился!ВГВиктор Гутман!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВХвячеслав харченкоНу и где , в итоге, сейчас земли Российской империи и СССР? Все просрали и ещё этим гордятся.АЮ МедведьВсе тебе плохо. Езжай туда где хорошо. Так быстро такие дела не делаются. А то третья мировая может получиться. А просрал Ельцин и его либеральное окружение. Которое и сейчас тявкает как ты все плохо, все просрали. А продали все что можно в России это либеральное дерьмо. Их оторвали от кормушки вот и гадят как могут.DDedCarlo"продали все что можно в России это либеральное дерьмо" Вот дерьмо как раз и не продали, а жаль...Владимир ДомнинАвтора надо привлечь к уголовной ответственности за призыв к изменению границ (целостности России).МБМаксим БуровОтветственность за отчуждение, а не за прирастание, объединение не так ли?Владимир ДомнинИменно за изменение, но автор предлагает отказаться от Сибири и Дальнего Востока, которые не входили в Киевскую Русь.МБМаксим БуровНе процитируете?Владимир ДомнинРис.1 "Так выглядела на карте Европы Русь до монголо-татарского нашествия"Стас Гулиновhttps://www.youtube.com/watch?v=arJlkgUtvkQ&t=1sВладимир ДомнинЛаконично, очень. Но не понял, что за мультик. И какое отношение имеет к теме?Стас ГулиновК теме, или к бреду об уголовной ответственности? И к чему слова о мультике? Не знаешь о подобных картах?Владимир ДомнинХамовитость не добавляет веса словам. Но полностью согласен с тезисом о бреде об уголовной ответственности. Российский путинский суд пробил уже даже недостижимое дно. Поэтому отступил от правила не отвечать на хамские посты.Стас Гулинов??? Хамовитость? В чем? В том, что белое названо белым, а черное черным? Володя, нельзя ли назвать, как минимум, хамством твое стремление назвать "путинским" то, что вроде как, не нравится тебе? Почему (зачем) ты пытаешься оскорбить моего президента?Владимир ДомнинХамство - тыкать... А защищать Путина не надо, это оскорбительно для него. Пока он дееспособен и вряд ли давал доверенность представлять его интересы.Стас ГулиновТыкать? Кто и чем в тебя тыкнул, вова? Где (в какой стране) есть "вы"? У нас? В России? Так это заслужить надо.Владимир ДомнинЭто клиника. Желаю здоровья. Я был более высокого мнения о Вас.Стас ГулиновЭто бывает. Жара, солнце. Не смущайся этого. Всё будет хорошо! Хворь пройдёт. P.S. И постарайся быть проще. Легче жить будет.БОБорис ОсиповВПВячеслав ПустовитОднако в 20 веке эта традиция претерпела изменение. Так, Запад собирается уже каждые 20 - 30 лет. Наверное, у них звездю.лемания. Наркоманам всегда наркоты не хватает.БОБорис ОсиповСтас ГулиновИ это да) Есть моментик, к сожалению(( Спроси у лягушатников (французов)- Кто победил- Не наполеон ли?... Удивишься ответу.БОБорис ОсиповТак они те ещё вояки...Стас ГулиновИ да))) Только теперь учат истории другими словами. Ведь даже гебельс, еще на нюрнбергском процессе удивился, что французы были в числе победителей.БОБорис ОсиповЭто точно...АлександрОчень плохо у автора с историей.DDedCarloИстория - продажная девка правительства. Любого.АлександрЭто глупое утверждение.Владимир ДомнинК сожалению, есть повод для такого утверждения.DDedCarloЭто не "глупое утверждение", а непреложный факт. Кто-то (по моему немец) сказал, "Историю пишут победители..." И это подтверждается фактами, начиная с древних Греции, Египта и далее везде.DDedCarloДа , к сожалению! Но это не повод для утверждения, а констатация фактов. В какой стране ни возьми, историю подправляют для оправдания status quo. И вы и я, сколько угодно можем привести примеров таких правок. Йорки и Ланкастеры в Англии, Годуновы и Романовы в России, Октавиан и Антоний в Риме (это давние исторические примеры). Более современные тоже не заставляют себя ждать.АлександрЭто глупое утверждение,простительное для простого обывателя.Наука история так не работает.Русские княжества ничем не отличались от своих соседей,что на Западе,что на Востоке.Так же грабили и захватывали чужое.На Руси не было ни одного князя,славянина по крови.VvolkovПонятно, вы специалист-историк и я, обыватель, задел грязными пальцами ваш мундир, да? Да, и вот это ваше "На Руси не было ни одного князя,славянина по крови." Откуда дровишки? Из "русских" летописей, переведённых с немецкого? А что грабили так это в природе человеческой. А моё утверждение вы промаркировали глупым, но не оспорили. Ибо нечем...АлександрЯ специалист -радиоинженер.Но историей с детства интересуюсь.Про князей. Можете прочесть сохранившиеся родословные любого русского князя,начиная с легендарного Рюрика.Никаких "Русских летописей,переведённых с немецкого" не существует.Есть переведённые со старо или церковнославянского. И в каком месте я вас комментировал?Или вы ещё и DedCarlo? В любом случае история,как наука,опирается на источники и артефакты,а не на пожелания правителей.VvolkovDedCarlo это у меня с домашнего компа. История да, пропаганда нет. И пропаганда чересчур часто историю маскирует. Возьмите нынешнюю ситуацию, с ревизией результатов II Мировой войны. А насчёт летописей я даю ссылку https://pikabu.ru/story/drevnerusskie_letopisi__falshivki_1516_vekov_5402738#:~:text=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%E2%80%93%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2015%2D16,%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%2D%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BBАлександрРевизия результатов- это не дело историков.Они прекрасно знают,что,где и как. Политики-это другое.Извините,но вашу ссылку принять за истину не могу.Не было ни велесовицы,ни буквицы ни прочих,придуманных в последние 30 -40 лет псевдославянских письменов.Как не было и никаких славян до 5 века нашей эры.VvolkovЯ за истину их и не принимаю, а говорю, что историю подделывают у угоду правящей группировке (клану, власти, элите и проч.). А настоящих исторических источников, да ещё с доказательствами их подлинности, нам "обывателям", интересующимся историей и не предоставят. Я уже где-то писал, что в Ватикане, наверняка хранятся документы касающиеся и славян. Да что-то к ним никого не допускают. А насчёт подлинных летописей хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что подлинники даже двухсотлетней давности качественно сохранить не могут, технологии не позволяют, а уж тысячелетние письменные артефакты, да в монастырях...АлександрИменно письменные источники являются самыми долговечными. Помимо древних рукописей существуют более поздние списки с них. переписанные теми же русскими монахами.Не надо сказок про Ватикан. Он появился только в 20 веке. Да и раскол христианской церкви на католичество и православие произошёл заметно позже крещения Руси. Его библиотека доступна для исследователей всего мира,включая российских.VvolkovМы, кажется, говорим о разных вещах. Вы говорите, что подлинники - самые важные для понимания истории. А я говорю о том, что подлинников не сохранилось (взять в пример труды Татищева, основанные вроде как на подлиннике). Даже у вашей "священной коровы" - русских летописей, внимательные исследователи находят вставки. А также расхождения между различными списками часто весьма существенные. И почти к каждой летописи у исследователей есть вопросы и сомнения. И я не про Ватикан, а хранилище древних рукописей. Я несколько раз встречал утверждения, что исследовать что-то там практически невозможно. Выдаётся только то, что уже известно. Может и врут, спорить не буду.АлександрБезусловно сохранилось не всё.И расхождения есть.Для того и трудятся профессионалы-историки,чтобы убирать "белые пятна". Для того существует такой предмет "Источниковедение",преподающийся на исторических факультетах.Беда,когда историю начинают придумывать,как это делает Фоменко,Чудинов,Асов или Хиневич с Левашовым.ВПВячеслав ПустовитА не было никакой Золотой или другой Орды. Была война с язычеством. Победило Христианство Византии. Но надо было как то сокрыть от грамотеев факты массового убийства славян - язычников, число которых исчислялось миллионами. Вот священники Константинополя. после того, как этот город стал Стамбулом, увидели в своих деяниях некое возмездие за гонения и геноцид, и решили придумать "Золотую Орду" и двухсотлетнее иго. Нечто подобное происходит и сейчас. Запад всем силами пытается изменить исторические факты. Есть сведения, что появились идеи, якобы Сталин затевал ударить первым и все прочее... Если где и имеется ОДРЫ, так это в США и в прозападном мире. Идеи геизм, лесбиянство и прочие отклонения гендерного толка происходят от генетической дикости обитателей "просвещенного" Запада .VvolkovТак я и писал, что историю подправляют победители, окуная побежденных поглубже. Крохи истины вылущивать из этих писаний и есть труд историков. Насчёт последнего (лесбиянство и проч.) это в какой-то степени биологический закон (а мы плоть от плоти животного мира Земли) - при перенаселённости, улучшении питания и вообще условий существования инстинкты размножения подавляются. А поскольку человек существо социальное и относительно разумное, он под изменение инстинктов подводит оправдательную базу.Альбина КолесниковаНу хочется сказать автор пишет обо всём кратко и не удивительно он же пишет не книгу а короткую статью и нельзя его в этом обвинять , а всё дорогие наши соотечественники мы сами то кто? не историки и не зачем обвинять автора. Мы люди и нам всё что то не нравится и мы чем то недовольны и чего то не хватает вот и мелем своими языками что попало.ВГВиктор ГутманАльбина, правильно! Чуть выше некий "Александр" ляпнул. что очень плохо у автора с историей, но на такие ляпы в народе говорят (извините за народный сленг!): "как в лужу пёрднул!"Алла ДубининаЕсли не лопатой перепахивать исторические пласты, а например позвать экскаватор- то выяснится , что вся Европа была заселена предками славян и именно их отжали на восток использую тотальный геноцид некие захватчики пришедшие в Бретань с Атлантики. Не вышло, вот это их и бесит и все рвутся завершить существование чужеродной им православной цивилизации.( по следам лекций Клёсова)михаил дувановтолько вот православие не надо во все дыры толкатьNatalija OsmininaАбсолютно верно! Славянский поток по утверждению всех ученых (а не только Клесова) достиг севера Испании и Португалии, с юга и востока пополняясь африканцами и арабами. А с запада стал соединяться с англосаксами и оттесняться ими опять на восток. А так как в этом противостоянии и противоборстве все средства хороши, главным стала религия.Воронков ВикторПока русские не начнут обсуждать как взять Вашингтон для нас угроза будет постоянной.Natalija OsmininaРоссии его брать не надо. Он и сам отдаст концы, когда все увидят, что король то голый!Стас Гулиноввсе уже давно видят...Natalija OsmininaКто?)) Нормальные люди? И сколько их? Элиты на Западе видят? Либералы в России? Если до сих пор молодежь в России рвется на Запад, дебилы, блин, слепые.., о чем говорить? Увидят тогда, когда пойдут бульбышки от погружения на дно (в виртуальном плане, вероятно))), и то долго будут смотреть на воду, уговаривая себя и друг друга, что это только кажется, счас гегемон вынырнет... А когда надежды не останется, побегут выкидываться из окон с криками "Русские идут!".Воронков ВикторНадо брать, надо... Жаль, что Вы малоагрессивная. России нужны умные и агрессивные. К примеру, умный Путин как-то сказал "У России нет границ!" . Берите с него пример русские!Natalija OsmininaМеня, наоборот, упрекают в агрессивности и кровожадности. Зачем хотеть невозможного? Достаточно и того, что будет. На удивление всего мира.Воронков ВикторМожет быть в обычной жизни Вам повезло быть агрессивной, однако, речь идет о политике, где 10 лет не срок. И науке с политическими целями, где 100 лет не срок.Natalija OsmininaДа нет.. именно за политику ругают)) Но сдерживаюсь, понимая законы по которым идет геополитика))).АлександрКлёсов -фрик от истории и генетики.Его высказывания антинаучны.VvolkovЯ вирусолог и работаю в том числе и в области молекулярной генетики и насчёт ДНК генеалогии вполне согласен с мыслями Клёсова, что она может показать некоторые ранее неизвестные пути миграции людей по Земле. Конечно, иногда его несёт, увлекается как любой специалист из одной в области но дилетант в другой и объясняющий всё со своей колокольни. Я вижу, например, трудности в определении хронологии.Геннадий Ростовский"Зачем хотеть невозможного?" "Требуй невозможного и получишь максимум". НаполеонГеннадий РостовскийВИДЕНИЕ Солдат спускается с пригорка, С семьёю встреча впереди. Медаль "За взятие Нью-Йорка" Я вижу на его груди. Я вижу: дочка его Танька На речку гонит двух гусей, Где с башни натовскового танка Сын Федька ловит карасей. (Николай Зиновьев)Natalija OsmininaМожно и так смотреть.Natalija OsmininaА Вы считаете, что хронология существует? Пока что ученые в ней полностью запутались.Стас Гулинов"Кто?))" ВСЕ... Вопрос о нормальности я не затрагивал. Глубоко субъективное)) Нормальность, к сожалению, сейчас измеряется суммой "зеленых" в активе(((Natalija OsmininaВСЕ видят, что коллективный Запад слабеет, а Россия становится сильнее??? А чего тогда молодежь России до сих пор стремится на Запад? А уж если Вы считаете, что "нормальность сейчас измеряется суммой "зеленых" в активе", это еще больше подтверждает, что еще очень многие ни фига не видит. Слепы как кроты.VvolkovТак я о том же ;-))Стас ГулиновНаташ, все (большинство и особенно молодежь) видят бабки. Бабки сегодня. А что будет завтра, их уже не волнует. К сожалению((( Факт. Слепы как кроты. О детях внуках не думают...Natalija Osminina"Доктор" уже идет)) Самый лучший офтальмолог уже на подходе. Когда открываются глазки, а заодно и сознание. Из скорлупы, в которую закрылась такая молодежь, что-то вылупится. Осталось потерпеть совсем немного. В мире происходят невероятные процессы, которых еще не было со дня сотворения мира. Сейчас США слабеет, доллар падет, ЕС развалится. О каких бабках будет думать молодежь? И куда побежит?Стас ГулиновИ это да! Но... Конфуция помним?((( Не дай Вам Бог жить во время больших перемен.Natalija OsmininaНу что поделаешь, если нам было суждено родиться не просто в эпоху перемен, а в эпоху гиперслома. В эпоху тектонических подвижек. Мы же не выбираем дату и место своего рождения. Значит, кому-то это было надо))) Вот сегодня Керчь.. поплыла в грандиозном потопе. А сколько лет страдала от глобальной засухи. Пузырь зрел-зрел и прорвался. Так и финансовый пузырь, надуваемый глобалистами. Все обнулится и Россия выйдет вперед.Владимир БалаевТолько, афффтор забыл объяснить почему Русь сохранилась, как он говорит "во времена татаро-монгольских нашествий"... Русь сохранилась БЛАГОДАРЯ тому что входила в состав Великой монгольской империи. Князья, фактически были губернаторами, и назначались верховными правителями квазигосударства, занимавшему две третьих Еразийского континента (включая Китай, Корею, Бирму, часть северной Индии, и т. д.). И платили налог, так же как и все жители (и сами монголы) 10% с человека (кроме китайцев, они платили "с дыма", то есть с семьи, благодаря главному финансисту империи Елюй Чуцаню,чью должность унаследоал Мишустин : ) . Кроме того, несли и воинскую повинность, за одно перенимая и передовые технологии того времени -композитный лук, бронирование (конские и воинские доспехи, кольчужные дополнились ламинарно-ламиллярными), мобилизацию войск и стратегию и тактику армии. Российское государство взросло и возмужало под сенью этого союза, и переняло эстафету империи. Позже многое перешло в построение государства и армию (ну например сбор ясака, по Ясе (Закону) Дедушки Чингис-Хана, ямские станции, и т. п.)...ВПВячеслав ПустовитСпасибо, господин Юморист, за отличный фельетон.Комментировать
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