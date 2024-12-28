Приморский главк МЧС России стал хранителем леопарда Искры

Главное управление МЧС России по Приморскому краю присоединилось к программе «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда».
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