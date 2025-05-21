Пусть лучше переживает за «маленькую и гордую Латвию» — ответ Свищева Ирбе Евгения Комарова«Лучше пусть переживает за маленькую, но якобы гордую Латвию», — так депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил Артуру Ирбе, бывшему вратарю сборной Латвии.
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