Пусть лучше переживает за «маленькую и гордую Латвию» — ответ Свищева Ирбе Евгения Комарова«Лучше пусть переживает за маленькую, но якобы гордую Латвию», — так депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил Артуру Ирбе, бывшему вратарю сборной Латвии.