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Царьград

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В Реутове 22 сентября отключат горячую воду на двух улицах

В Реутове 22 сентября отключат горячую воду на двух улицах

22 сентября с 09:00 до 20:00 в Реутове из-за реконструкции тепловой сети приостановят подачу горячей воды в домах на Юбилейном проспекте и Носовихинском шоссе.

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