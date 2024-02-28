ФК "АлтПолитех" вышел в финальный турнир чемпионата России по мини-футболу

Барнаульская команда взяла второе место в отборочных соревнованиях Барнаульский "АлтПолитех" вышел в финальный турнир чемпионата России по мини-футболу среди команд первой лиги, сообщает "Алтайский спорт".
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