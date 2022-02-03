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Sohu: США вынуждены просить у Китая помощи в борьбе с Россией

Sohu: США вынуждены просить у Китая помощи в борьбе с Россией

Любые планы США вбить клин в отношения между Россией и Китаем заранее обречены на провал. Такую точку зрения высказали авторы китайского издания Sohu.

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