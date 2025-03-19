Путин приказал орловцам не трогать энергетику Украины

Ветеран СВО и командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, занимающий сейчас должность, позволяющую «организовывать и управлять процессами поражения объектов врага», подтвердил получение приказа от президента Владимира Путина о запрете на удары по объектам украинской энергетики.
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