Путин приказал орловцам не трогать энергетику Украины

Ветеран СВО и командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, занимающий сейчас должность, позволяющую «организовывать и управлять процессами поражения объектов врага», подтвердил получение приказа от президента Владимира Путина о запрете на удары по объектам украинской энергетики.