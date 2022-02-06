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Дептранс: Запуск новых станций метро БКЛ и линий МЦД увеличит провозную способность городского транспорта

Дептранс: Запуск новых станций метро БКЛ и линий МЦД увеличит провозную способность городского транспорта

Ежедневно по Москве передвигаются более 10-12 млн человек. В таком крупном мегаполисе крайне важно, чтобы общественный транспорт мог стать альтернативой личному.

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