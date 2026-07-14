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FiNE NEWS

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В США раскрыли детали законопроекта о новых санкциях против России

Группа сенаторов США, включая республиканца Линдси Грэма, представила проект законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России, направленный на ограничение крупнейших импортеров российской нефти и газа.

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