В США раскрыли детали законопроекта о новых санкциях против России

Группа сенаторов США, включая республиканца Линдси Грэма, представила проект законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России, направленный на ограничение крупнейших импортеров российской нефти и газа.
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