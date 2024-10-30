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Депутат Шеремет предостерег США от поставок ракет Tomahawk Украине

Депутат Шеремет предостерег США от поставок ракет Tomahawk Украине

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал американские власти воздержаться от поставок ракет большой дальности Tomahawk Украине, в противном случае они станут приоритетной целью для уничтожения.

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