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Портал "Дром" обновил данные по самым популярным в России авто на вторичном рынке

Портал "Дром" обновил данные по самым популярным в России авто на вторичном рынке

Согласно статистике, количество предложений на рынке увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.

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