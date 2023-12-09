9 декабря в России отмечают День Героев Отечества В Ивановской области чтут память доблестных защитников нашей страны разных времен, чествуют Героев Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
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