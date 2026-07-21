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Срочно! В ООН сделали заявление об ударах по складам Wildberries

Срочно! В ООН сделали заявление об ударах по складам Wildberries

Удары по складам Wildberries на территории России требуют расследования, а в случае подтверждения преднамеренного характера могут быть квалифицированы как военное преступление.

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