В Мангистау почти 3000 молодых ребят устроят в трудовой отряд «Жасыл ел»

В регионе для эффективного использования досуга учащихся и студентов во время летних каникул, приобщения их к труду, начал свою работу трудовой отряд «Жасыл ел», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по вопросам молодежной политики.