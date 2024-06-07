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В Мангистау почти 3000 молодых ребят устроят в трудовой отряд «Жасыл ел»

В Мангистау почти 3000 молодых ребят устроят в трудовой отряд «Жасыл ел»

В   регионе  для  эффективного использования досуга учащихся и студентов во время летних каникул, приобщения их к труду, начал свою работу трудовой отряд «Жасыл ел», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по вопросам молодежной политики.

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