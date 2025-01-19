Лавров о санкциях: Обама и Байден создали тяжелое наследие для России

Администрация президента США Джо Байдена значительно ухудшила российско-американские отношения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину, опубликованному 19 января в Telegram-канале журналиста.
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