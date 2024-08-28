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Счастливчики или неудачники: что означают королевские и разрушительные градусы в астрологии

Счастливчики или неудачники: что означают королевские и разрушительные градусы в астрологии

Счастливчики или неудачники: что означают королевские и разрушительные градусы в астрологии Алёна Юрьева Астрология — это не только Солнце, асцендент и куспиды в натальной карте, но и множество мелких деталей, которые могут сильно влиять на судьбу человека.

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