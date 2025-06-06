«В больнице Вишневского, в стоматологии уже год не могут положить плитку на крыльце центрального входа.
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«В больнице Вишневского, в стоматологии уже год не могут положить плитку на крыльце центрального входа.
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