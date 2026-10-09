Hyundai зарегистрировал знаки Genesis в России до 2034 года

Hyundai получил в России патент на два товарных знака Genesis до 2034 года, что позволяет компании продавать в стране автотовары и онлайн-услуги.
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