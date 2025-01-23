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Центробанк объяснил разгон инфляции выше прогнозных значений

Центробанк объяснил разгон инфляции выше прогнозных значений

Ускорение инфляции в России по итогам 2024 года оказалось выше прогноза Центробанка из-за недооценки динамики спроса, вызванного высокой кредитной активностью, а также из-за ослабления рубля после ноябрьских санкций США против российских банков.

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