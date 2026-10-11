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Регион 29

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Как женские клубы Поморья помогают найти работу и открыть своё дело

Как женские клубы Поморья помогают найти работу и открыть своё дело

В Архангельской области успешно работают 20 женских клубов, созданных при кадровых центрах «Работа России».

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